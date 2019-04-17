Ярмарка вакансий состоится во всех районах Алтайского края 15 мая

Ярмарка вакансий пройдет 15 мая на всей территории Алтайского края, информирует пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие будет проводиться с 09:00 до 15:00. В муниципалитетах ярмарки проведут на базе центров занятости населения, в Новоалтайске – в торгово-развлекательном центре "Парк" (улица Деповская, 22), в Барнауле – в спортклубе "Темп" (1-й Балтийский проезд, 9).

"Во время мероприятия все территории края будут связаны в единое информационное пространство. Это позволит работодателям побеседовать в формате видеоконференции с соискателями из любой точки региона. Также на территориальных площадках будут работать секторы службы занятости населения: "Подбор работы", "Формирование банка высококвалифицированных работников", презентации "Портал "Работа в России", – добавляют краевые власти.