Юные творцы Алтайского края станут создателями и иллюстраторами книги о мире будущего

Проявить себя в конкурсе "Будущее время Поколения М" могут дети от 11 до 18 лет из любого уголка Алтайского края. Для этого достаточно создать короткий рассказ или иллюстрацию и загрузить свою работу на сайт проекта – pokolenie.mts.ru – до 12 апреля 2020 года. Юные писатели и художники могут пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений конкурса: "Город будущего", "Медицина будущего", "Наука и технологии будущего", "Развлечения будущего", "Образование будущего", "Мода будущего".

Редакция "Аванта" издательства "АСТ" выберет лучшие работы и создаст иллюстрированную энциклопедию. Обложку издания украсит также одна из детских конкурсных работ – ее выберет жюри и в последующем "оживят" с помощью инструментов дополненной реальности. Энциклопедия поступит на прилавки российских книжных магазинов в 2020 году.

"Конкурс "Будущее время Поколения М" приглашает проявить фантазию талантливых ребят с потенциалом футуролога, – рассказал директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин. – Возможно, свежие идеи юных писателей и художников позволят в будущем открыть новые страницы в российской научной фантастике. Но главное – конкурс дает редкий шанс уже в школьном возрасте стать соавтором "энциклопедии будущего". Мы ждем ярких работ алтайских ребят, которые непременно победят в этом творческом состязании".

В числе экспертов конкурса – космонавт Федор Юрчихин, знаменитый книжный график и иллюстратор сотни книг, председатель Совета по детской книге России Виктор Чижиков, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, научный журналист Андрей Константинов, психолог, автор популярных книг по психологии для школьников Ирина Чеснова, известные дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, главный художественный редактор "Аванты" Екатерина Гордеева, а также эксперты по цифровым технологиям МТС: руководитель центра инноваций МТС Владимир Хренков и руководитель центра Искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер и другие.

Директор департамента детской литературы издательства "АСТ" Ольга Муравьева назвала конкурс "смелым экспериментом" и выразила надежду, что по его итогам появится большое количество работ высокого уровня, которые станут основой для "энциклопедии будущего". Об этом сообщает "Рамблер".

Специально для участников конкурса "Будущее время Поколения М" на сайте проекта открыта бесплатная образовательная программа, которая поможет юным футурологам Алтайского края лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

О конкурсе "Будущее время"

"Будущее время" – просветительский проект благотворительного фонда "Система". Его миссия – перезагрузить и популяризировать российскую научную фантастику в литературе и медиа. Проект включает в себя литературный конкурс с призовым фондом в размере 1 млн рублей, публичную просветительскую программу и издание сборника лучших рассказов.

В 2018 году проект "Будущее время" вошел в тройку лучших благотворительных проектов национальной премии "Серебряный лучник".

В состав жюри проекта в разное время входили литературные критики Галина Юзефович и Анастасия Завозова, известные писатели-фантасты Сергей и Марина Дяченко, писатели Николай В. Кононов и Павел Пепперштейн, автор книг о цифровой культуре Лев Манович, специалист в области молекулярной биологии, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов, доктор психологических наук Мария Фаликман, философ, социолог Григорий Юдин, предприниматель, специалист гейм-индустрии, создатель сервисов Game Insight и Gosu.ai Алиса Чумаченко.

По итогам конкурса в 2018 году был издан и переведен на английский язык сборник лучших фантастических рассказов "Будущее время".

О проекте "Поколение М"

"Поколение М" – комплексная благотворительная программа компании МТС. Партнерство оператора с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации направлено на развитие творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят.

На виртуальных творческих площадках проекта – сайте pokolenie.mts.ru, в группе в соцсети "ВКонтакте" и на странице в Instagram – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу "Поколения М" входит больше 150 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и "Ералаш", студия "Непоседы" и другие. Победители конкурсов "Поколение М" получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте "Поколения М" МТС конвертирует в "живые деньги" и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках "Поколения М" собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.