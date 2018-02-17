"Юристы в суммы не заглядывают":из-за чего декан ЮФ Карлова судится с АлтГУ

16 февраля Железнодорожный суд Барнаула приступил к рассмотрению дела декана юрфака АлтГУ Натальи Карловой. Руководитель структурного подразделения оспаривает правомерность дисциплинарного взыскания, наложенного на нее в 2017 году ректором вуза Сергеем Землюковым. Причиной санкций стала жалоба профессора Виталия Сорокина, которого г-жа Карлова лишила премии, а также значительно урезала ему выплату стимулирующих средств.

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Наталья Карлова полагает, что оспариваемый выговор не содержит никаких правовых оснований, поскольку декан имеет право представлять или не представлять педагогов к премированию, отталкиваясь от результатов их работы. Однако вуз считает, что в данном случае имела место "дискриминация в сфере труда".

С адвокатом, но без прессы

Первое заседание по "делу Карловой" получилось довольно продолжительным — почти три часа. Что характерно, АлтГУ, выступающий в роли ответчика, попытался "засекретить" процесс. Вообще заметно, что в классическом университете сделали выводы из предыдущего судебного фиаско — поражения в деле "аморального" педагога Еременко.

Так, в помощь начальнику управления кадров Александру Трушникову и руководителю управления правового обеспечения Вячеславу Назарову была нанята профессиональный адвокат Людмила Кузьменко. Интересы Карловой представляла юрист Анастасия Беребердина.

В самом начале заседания г-жа Кузьменко обратилась к судье Оксане Яковченко с просьбой сделать слушания закрытыми от СМИ. В качестве довода было указано на нежелательность разглашения частной жизни истца, ее взаимоотношений с преподавательским составом на юрфаке. Также представители вуза не желали публично оглашать доходы профессора Сорокина.

"Ну и, кроме того, под удар может быть поставлена репутация университета, - продолжила перечислять возможный вред от информационной открытости заседания адвокат Кузьменко. - Причем могут пострадать весьма уважаемые в политических и научных кругах люди". Данная ремарка относилась, видимо, к Антону Васильеву — бывшему представителю губернатора Алтайского края при региональном Заксобрании. Кстати, г-н Васильев буквально неделю назад получил статус и.о. декана юрфака, в свою очередь избавив от этой приставки Сергея Давыдова. Де-юре главой этого структурного подразделения вуза до сих пор является Наталья Карлова, пребывающая на больничном почти три месяца.

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...Представитель Натальи Карловой настаивала, что пресса должна остаться в зале, а закрывать гражданский процесс от СМИ неприемлемо. В итоге судья отклонила данное ходатайство АлтГУ, и пресса продолжила свою работу. К слову, на заседании было три пишущих корреспондента, а за дверьми остались представители местной телекомпании.

Судья Оксана Яковченко, правда, выбрала компромиссный вариант — не озвучивать для СМИ цифры доходов г-на Сорокина. Впрочем, читателям Amic.ru переживать нечего. Так или иначе стороны в ходе процесса "нечаянно" эти данные проговаривали, поэтому ясность по поводу сумм, которых был лишен г-н Сорокин, у нас есть.

Премия за выход из отпуска

В ходе судебного заседания вскрылось немало любопытных фактов. Начнем хотя бы с того, что официальные доходы профессора Сорокина за 2016-2017 годы, согласно разным источникам, отличаются. Например, по справкам из ПФР и налоговой службы данный преподаватель получил несколько меньше, чем то, что отражено во внутренних документах АлтГУ. Следовательно, был еще какой-то источник получения дохода у профессора ЮФ.

При этом, согласно положению об оплате труда госуниверситета, напрямую выплачивать суммы своим работникам ректор вуза не может, если на то нет представления от декана. В случае с Виталием Сорокиным таких бумаг не существовало. На эту ремарку Александр Трушников неуверенно предположил, что источником получения средств от университета могли быть, например, гранты губернатора Алтайского края или хоздоговорные работы. Однако конкретизировать, за что именно профессору Сорокину выплачивались дополнительно немалые суммы, представитель ответчика все-таки не смог.

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К слову, и сам декан самостоятельно не может распоряжаться денежными выплатами, он делает представление на имя ректора, который последний подписывает, и тогда запускается "механизм финансирования".

Ну а теперь, пожалуй, о самом интересном – какие именно премии и стимулирующие выплаты получают преподаватели на юрфаке. Итак, г-н Сорокин, а исходя из сказанного в зале суда - также все доктора наук и профессора данного факультета, из семестра в семестр стабильно получали стимулирующие выплаты в размере 12 тысяч рублей в месяц. Но с 2017 года эта сумма была снижена опальному преподавателю сразу до 3 тысяч рублей.

Формально - якобы из-за того, что Сорокин не применял новейшие образовательные и информационные технологии в учебном процессе. При этом профессор, как заверил Александр Трушников, вовсе не чурался вести занятия в кабинетах, где было мультимедийное оборудование, то есть в теории он его должен был задействовать. Но на этом "дискриминация" профессора не закончилась. На юрфаке АлтГУ существует несколько видов премий, которые периодически выплачиваются сотрудникам. Например, на день рождения ЮФ (справедливости ради, о подобного рода поощрениях на других факультетах Amic.ru неизвестно), тем, кто работал в приемной комиссии от юрфака (в случае выполнения контрольных цифр приема).

Ну а в нашем случае г-н Сорокин вдруг оказался лишен разовой премии в размере 15 тысяч рублей, которую всегда традиционно платили на ЮФ по случаю выхода преподавателей из отпуска, накануне нового учебного года. Все эти недоплаты в совокупности и привели к тому, что Виталий Сорокин пожаловался в ректорат на Наталью Карлову. Это случилось 6 сентября 2017 года. 21 сентября от Натальи Карловой потребовали дать письменные пояснения на данный счет, что и было сделано на следующий день. В итоге 17 октября она получила выговор за дискриминацию в сфере труда. "Здесь налицо нарушение права Сорокина на достойную зарплату по сравнению с другими членами коллектива", - пояснили суду представители ответчика. Кстати, все, что не доплатили профессору, ему было возвращено еще в начале октября.

"Мертвые" аспирантские души

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Судя по представленной хронологии, отметила юрист Карловой Анастасия Беребердина, налицо нарушение сроков привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Только одно это может послужить основанием для отмены приказа ректора, без разбирательств по существу. Представители от АлтГУ заверили суд, что в следующий раз представят свою версию событий, почему 30-дневный срок все же не был нарушен.

Интересно, что ближе к концу заседания вскрылась еще одна причина, почему декан Карлова решила "срезать" необязательные выплаты профессору Сорокину. На этот раз речь зашла не о пресловутых информационных технологиях. Выяснилось, что в предыдущий учебный год (2016/2017) г-н Сорокин не "выбрал" свою учебную нагрузку на 150 академических часов. То есть он получал деньги за тот объем работы, который фактически не выполнил. Камнем преткновения здесь стали аспиранты. Всего их было запланировано у Сорокина трое, но по факту не было никого. Между тем декан, с точки зрения вуза, обязан был вмешаться в эту историю и исправить поручение, выданное Сорокину. Например, нагрузив последнего аудиторной работой дополнительно – чтением лекций, ведением семинаров, работой с "лишними" дипломниками, чтобы как раз восстановить те самые 150 часов, однако этого сделано не было. По версии ответчика, это является прямой обязанностью декана.

Справедливости ради отметим, что нагрузку и учебный план на конкретного преподавателя формирует окончательно все-таки не декан (он просто утверждает этот документ), а непосредственный руководитель работника – завкафедрой. По иронии судьбы заведующим кафедрой Теории государства и права, где трудоустроен Виталий Сорокин, последние без малого 2 года является тот самый Антон Васильев - новоиспеченный и.о. декана ЮФ.

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Между тем Наталья Карлова, учитывая то, что Сорокину переплатили в прошлом учебном году, решила соблюсти баланс и восстановить "социальную справедливость". То есть сделать некоторые удержания с его доходов в текущем учебном году, чтобы нивелировать переплату. Вот откуда появилось снижение стимулирующей части с 12 до 3 тысяч рублей ежемесячно, а также отсутствие 15 тысяч ко Дню знаний.

Куда заглядывают юристы

Когда в АлтГУ осенью проводилась служебная проверка на этот счет, ревизоры сочли данное решение декана грубым нарушением со стороны г-жи Карловой. По версии АлтГУ, руководитель подразделения должна была действовать по-другому: либо дать допнагрузку, чтобы закрыть неотработанные по факту часы, либо составить исковое заявление к Сорокину с требованием вернуть в бюджет вуза излишне выплаченные деньги. "А здесь, прикрывая свое прошлое нарушение, декан пошла еще дальше, создав новое злоупотребление", - заявил суду Вячеслав Назаров.

Тем временем представитель Натальи Карловой попробовала "изобличить" самих ревизоров: "Каким образом плановое управление проводит экспертизу документов, в данном случае проекта приказа – если вы видели, что никакого обоснования к тому, почему Сорокин вдруг стал получать значительно меньше, не приводится". — "Ну юристы же в суммы не заглядывают", - парировал г-н Назаров.

Однако Анастасия Беребердина продолжала настаивать на своем. Так, она заявила, что служебная проверка по делу Карловой была проведена ненадлежащими лицами. "Кроме того, почему, если представление на имя ректора было составлено с ошибками, то ответственность за то, что бумага дошла до главы вуза и была им в итоге подписана, не понесли начальник управления кадрами и руководитель правового отдела. Которые, собственно, и представляют интересы АлтГУ в суде", - задала риторический вопрос юрист.

Под занавес процесса судья поинтересовалась у представителей АлтГУ, почему был выбран такой жесткий вид наказания по отношению к декану, как дисциплинарное взыскание, которое в принципе предполагает неоднократность нарушения со стороны работника.

...К следующему заседанию суду должны быть предоставлены трудовой договор Виталия Сорокина, характеристика на декана ЮФ Наталью Карлову, приказ о проведении служебной проверки, а также нормативные документы, касающиеся полномочий 2 вышеуказанных отделов и их руководителей. Точка в этой истории может быть поставлена уже 22 февраля.