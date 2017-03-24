За что осудили экс-главу администрации Барнаула Игоря Савинцева?

В чем именно его обвинили?

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Вопрос дня За что будут судить бывшего сити-менеджера Игоря Савинцева?

По версии следствия, Игорь Савинцев с 2009 по 2015 год через подчиненных подготовил и подписал муниципальные правовые акты, договоры, соглашения по предоставлению в аренду самому себе, а также близким родственникам пяти сформированных муниципальных земельных участков. На участках планировало построить жилые и нежилые объекты недвижимости.

Оформление аренды происходило через подконтрольных ему и его близким родственникам юридических лиц. Кроме того, не было обязательных торгов.