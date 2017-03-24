За что осудили экс-главу администрации Барнаула Игоря Савинцева?
Бывший сити-менеджер получил условный срок за должностные преступления
Четыре года условно и 370 тысяч рублей штрафа — таков приговор бывшему главе администрации Барнаула Игорю Савинцеву. Центральный районный суд признал его виновным в совершении должностных преступлений 24 марта 2017 года. Рассказываем, за что его осудили.
По версии следствия, Игорь Савинцев с 2009 по 2015 год через подчиненных подготовил и подписал муниципальные правовые акты, договоры, соглашения по предоставлению в аренду самому себе, а также близким родственникам пяти сформированных муниципальных земельных участков. На участках планировало построить жилые и нежилые объекты недвижимости.
Оформление аренды происходило через подконтрольных ему и его близким родственникам юридических лиц. Кроме того, не было обязательных торгов.