За что осудили экс-главу администрации Барнаула Игоря Савинцева?

Бывший сити-менеджер получил условный срок за должностные преступления

24 марта 2017, 13:36

Четыре года условно и 370 тысяч рублей штрафа — таков приговор бывшему главе администрации Барнаула Игорю Савинцеву. Центральный районный суд признал его виновным в совершении должностных преступлений 24 марта 2017 года. Рассказываем, за что его осудили.

1
По какой статье осудили бывшего чиновника?
Он признан виновным по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и части 3 статьи 30, части 4 статьи 160 УК РФ (покушение на присвоение и растрату, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
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2
В чем именно его обвинили?
За что будут судить бывшего сити-менеджера Игоря Савинцева?

За что будут судить бывшего сити-менеджера Игоря Савинцева?

По версии следствия, Игорь Савинцев с 2009 по 2015 год через подчиненных подготовил и подписал муниципальные правовые акты, договоры, соглашения по предоставлению в аренду самому себе, а также близким родственникам пяти сформированных муниципальных земельных участков. На участках планировало построить жилые и нежилые объекты недвижимости.

Оформление аренды происходило через подконтрольных ему и его близким родственникам юридических лиц. Кроме того, не было обязательных торгов.

3
Успел ли Игорь Савинцев воспользоваться участками?
Да, следствие доказало, что на двух участках были построены здания. На остальные не успел, в связи с возбуждением уголовного дела. По данным следствия, Савинцев планировал присвоение и растрату пяти земельных участков общей рыночной стоимостью более 60 миллионов рублей.
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Кстати, в ходе следствия были арестованы земельные участки и расположенные на них объекты на сумму более 110 миллионов рублей, а также имущество Савинцева на сумму более 350 тысяч рублей.
4
В какую сумму оценили принесенный им ущерб?
Городу был причинен имущественный ущерб в размере более 17 миллионов рублей.
5
Игорь Савинцев признал свою вину?
Нет, вину он не признал, подчеркивая, что действовал в рамках законодательства.
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