За год в Алтайском крае стали чаще жениться, разводиться и умирать

В Алтайском крае с января по октябрь 2021 года зарегистрировано на 1,5 тысячи браков больше, чем за аналогичный период 2020 года – 11 510 против 9993, сообщает Алтайкрайстат.

Также на 595 стало больше число разводов: 8688 в 2021 году против 8193 в 2020-м. При этом в регионе снизилась рождаемость: в 2020 году в крае родилось 16 604 ребёнка, а в 2021-м – 15 837 человек.

Смертность повысилась почти на 6 тыс.: 34 656 случаев в 2021-м против 28 912 в 2020-м. Естественная убыль населения в крае усилилась схожим образом. В этом году регион потерял 18 819 человек, в прошлом году эта цифра была на 6,5 тысячи меньше – 12 308.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2021 года количество пенсионеров в Алтайском крае сократилось более чем на 17 тысяч человек. Количество пенсионеров в стране начало уменьшаться после повышение пенсионного возраста, а в Алтайском крае убыль ускорилась с начала пандемии.