За контроль, терпение и понимание. Сергей Дугин поблагодарил всех, с кем работал

Прощальное слово Дугина

В своей прощальной речи перед уходом с поста главы Барнаула Сергей Дугин обратился ко всем, кто помогал ему в работе: губернатору, депутатам, коллегам. Особое место в его речи заняло обращение к жителям города. Amic.ru предлагает послушать полностью прощальное слово Сергея Дугина.

Бывший сити-менеджер Барнаула перед уходом поблагодарил:

Губернатора за демократический стиль работы: "Ваш демократический стиль позволял нам принимать самостоятельные решения. Спасибо вам за это. Но мы всегда чувствовали строгий контроль с вашей стороны за исполнением нацпроектов, краевых и муниципальных программ. Мы обещаем: обязательства, которые взял на себя город, мы обязательно выполним".

Депутатов "за конструктивный подход к законопроектам, которые касались муниципальных органов власти".

Коллег и друзей за командный дух и работу: "На самом деле за три с половиной года мы не провалили ни одну программу, ни один проект. Город преображается, строятся дороги. Поблагодарите свои коллективы за поддержку и понимание той работы, которую мы делали".

Жителей Барнаула "за инициативу в решении насущных городских проблем, за настойчивость. За понимание и терпение тех временных проблем, с которыми приходилось порой сталкиваться".