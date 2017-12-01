За, против, воздержались: в Барнауле приняли бюджет на 2018 год

Бюджет Барнаула на 2018 год прошел последнюю ступеньку согласования: на заседании городской Думы в пятницу, 1 декабря, его приняли большинством голосов депутатов. Однако не все поддержали такие параметры казны.

Итак, в 2018 году:

доходы бюджета составят 10 млрд 204 млн рублей, в том числе 3,8 млрд поступят из краевого бюджета,

расходы — 10 млрд 816 млн рублей,

дефицит — 612 млн рублей (впервые он максимально допустимый по размеру).

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов уточнил, что после первого чтения бюджет города увеличился на 922 млн рублей.

"Мы настроены оптимистически, экономика начинает возрождаться из затяжного кризиса. Налоговые поступления будут увеличиваться", — подчеркнул Солодилов.

За бюджет проголосовали депутаты фракции "Единая Россия" и, что примечательно, ЛДПР. Кстати, депутаты ЛДПР в краевом парламенте проголосовали против бюджета региона как в первом, так и во втором чтении.

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Но, как пояснил глава фракции ЛДПР в БГД Алексей Скосырский, разработчики бюджета учли почти все предложения либерал-демократов. В том числе о выделении дополнительных 76 млн рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья. Общая стоимость расходов в этом направлении составит 136,5 млн рублей.

"Справедливая Россия" от голосования воздержалась (в АКЗС "СР" полностью поддержала краевой бюджет). Глава фракции Оксана Молодых отметила недофинансирование нескольких направлений: капремонт по судебным решениям, программа "Молодая семья".

А трое депутатов КПРФ были против. Коммунисты предлагали увеличить на 25 млн рублей траты на предоставление жилья ветеранам и инвалидам.

"Хотя в бюджете во втором чтении нашлось 19 млн на статью "иные расходы органов местного самоуправления", 23,5 млн рублей на "создание условий для реализацию досуга и обеспечение досуга жителей Барнаула услугами организаций культуры". Мы уверены, что когда ливень заливает в доме пол, а через ветхую крышу льет дождь на оголенные провода, уже не до досуга", — высказала мнение глава фракции КПРФ Елена Хрусталева.

Она добавила, что бюджет не решает проблему с миллиардными долгами бюджета по исполнительным листам — 5,3 млрд рублей.

Председатель комитета по законности и местному самоуправлению, единоросс Иван Огнев ответил коммунистам призывом не тянуть на себя одеяло и предложить решение, где городу брать деньги на погашение таких долгов. Также он защитил работников культуры, которые вряд ли могут пожаловаться на то, что их "закормили финансами".