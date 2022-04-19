Забайкальский стрелок Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, решил поступить в вуз
Подробности о нахождении рядового Шамсутдинова в колонии рассказал наставник кадетского класса, в котором учился осуждённый
Рамиль Шамсутдинов, осуждённый за убийство восьми военнослужащих, среди которых были трое уроженцев Алтайского края, хочет поступить на заочное отделение в вуз. Об этом пишет «КП-Иркутск».
О намерениях Шамсутдинова рассказал Семён Зайнуллин, наставник кадетского класса, где учился осуждённый. Однако о том, какую профессию хочет получить стрелок, пока информации нет. Также Зайнуллин отметил, что поддерживает связь с родным братом Шамсутдинова, который навещает его в колонии.
Ранее сообщалось, что Рамиль Шамсутдинов планирует найти работу в колонии. Получилось ли это у него — неизвестно.
О Рамиле Шамсутдинове вся страна узнала в октябре 2019 года. Тогда во время срочной службы в Забайкалье он открыл огонь по сослуживцам из автомата во время сдачи караула. Под пули попали 10 человек. На месте погибли два офицера и шестеро солдат, ещё двое — контрактник и срочник — чудом остались живы.
За расправу над сослуживцами Шамсутдинову грозил пожизненный срок. В итоге суд приговорил его 24,5 года колонии строгого режима.