Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла на 15%

В Алтайском крае за неделю с 5 по 11 октября заболеваемость ОРВИ выросла на 15% по сравнению с предыдущей.

Всего за семь дней зарегистрировано 26,2 тысячи случаев заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями. Превышение недельных порогов заболеваемости наблюдается среди взрослого населения и детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Как отмечает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано.

При этом по данным на 14 октября за счет средств федерального бюджета почти 800 тысяч жителей края привиты противогриппозной вакциной "Совигрипп". Всего планируется иммунизировать более 1,2 млн человек.