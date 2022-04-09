Не кричи у воды. Что нельзя делать 10 апреля, чтобы не навлечь несчастья

10 апреля на Руси вспоминали святого Иллариона Пеликитского — игумена, получившего от Бога дар чудотворения. В этот день чистили водоёмы и старались не ссориться у воды. Ещё 10 апреля нельзя было жадничать и нужно было обязательно сплести венок из мать-и-мачехи.

Кто такой Преподобный Илларион?

Святой родился около 694 года. Ещё в отроческом возрасте Илларион стал затворником и много лет провёл в постничестве и молитвах. Господь удостоил Иллариона даром чудотворения и исцеления. Силой молитвы преподобный вызывал дождь в засуху, отгонял от полей вредителей, наполнял рыбацкие сети рыбой.



Когда он был игуменом Пеликитского монастыря, во время службы в храм ворвался византийский полководец Лаханодракон со своим войском. Они повергли на землю иконы и стали топтать их. Игумена и его иноков жестоко избивали и пытали, поливали раскалённой смолой, палили огнём, отрезали части тела. После монастырь и храм сожгли вместе с телами замученных.

Почему 10 апреля в народе прозвали Илларион — выверни оглобли?

Обычно к 10 апреля становится уже совсем тепло и крестьяне выворачивали оглобли из саней, чтобы убрать их на хранение. Отсюда пошло название этого дня «выверни оглобли».

Зачем на Иллариона плели венки?

10 апреля уже появлялись первые цветы мать-и-мачехи. Из цветов в этот день сплетали венок и вешали под иконами в красном углу как оберег от злых сил и сглаза. Оставшиеся цветы и листья сушили на печи, а затем использовали для отваров при кашле, золотухе, стоматите.



В народе существовала легенда о происхождении мать-и-мачехи. Якобы одна злая и завистливая женщина, решив сжить со света падчерицу, сбросила её со скалы в глубокий овраг. Родная мать, обнаружив пропажу, кинулась на поиски, но нашла в яме уже бездыханное тело. Поняв, что её дочь погубила жена бывшего мужа, женщина в ярости бросилась на неё. Обе упали на дно того же оврага и погибли. На следующий день люди заметили по краям обрыва невиданное доселе растение. С одной стороны его листья были мягкими, с другой — жёсткими, а над ними распустились маленькие нежные цветы, похожие на золотистые волосы девочки.

Как на Руси 10 апреля чистили водоёмы?

В этот день крестьяне проводили обряд очистки водоёмов — чтобы клёв был хороший и водица вкусная. Перед его началом трижды крестились, затем, опустившись на колени, низко склонялись над водой и произносили магические слова: «Пусть будет эта вода прозрачна и целебна, и добра словно мысли Христа. Напасти смоет, горе и хвори, дарует пусть покоя и здравия море. Аминь».

Кстати, около водоёма запрещалось ругаться — иначе спорщики могли стать заклятыми врагами друг другу, в том числе и жена с мужем или дети с родителями. Вообще нельзя было громко говорить у водоёма, чтобы не прогневить водяного и не навлечь беду.

Почему на Иллариона могли отдать просящему последнюю рубаху?

10 апреля нельзя было жадничать. Тому, кто нуждался в еде или деньгах, обязательно помогали, даже если требовалось отдать последнее. Верили, что Святой Илларион за щедрость вскоре удвоит количество потраченного, а семья весь год будет жить сытно и безбедно.