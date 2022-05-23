Народные приметы 24 мая. Почему это лучший день для расставания с бывшими возлюбленными

Какие сны 24 мая говорят о стойкости характера и почему девушкам нельзя мести полы в этот день

24 мая 2022, 06:35

24 мая Церковь вспоминает святого великомученика Мокия Амфипольского, а по народному календарю отмечают Мокия Мокрого: в этот день, по преданию, часто шёл дождь. На Руси в этот день не занимались сельскохозяйственными работами и ни в коем случае не сеяли хлеб, «иначе градом побьёт». А незамужние девки 24 мая полы мести отказывались. Нельзя было в этот день и в любви признаваться. А вот для расставания с бывшими, по народному поверью, этот день был самым подходящим. Подробнее читайте в нашем материале.

  1. Почему Церковь почитает Мокия Амфипольского?
    Мокий Амфипольский — святой великомученик. Церковь ставит его в пример как символ невероятной стойкости в своих убеждениях.

    Мокий жил в Амфиполе (город во Фракии — область на востоке Балкан) во времена ревностного гонителя христиан Диоклетиана и был христианским священником. Как и все верующие подвергался жесточайшим гонениям, но от веры не отрёкся. Его вешали, драли железными когтями, сжигали, колесовали, бросали на съедение диким зверям, но Бог оберегал Мокия и тот оставался невредим. Многие люди, узрев эти чудеса спасения, сами принимали христианство.

    В конце концов Диоклетиан решил казнить Мокия. А чтобы люди не взбунтовались, мученика переправили сначала в Перинф, а затем в Византий, где и казнили. Тело святого погребли христиане. Позднее, во времена правления императора Константина, в Византии был построен великолепный храм, куда перенесли мощи Мокия Амфипольского.

  2. Зачем славяне 24 мая выбрасывали в окно помело?
    По народным приметам, на Мокия Мокрого гремели первые грозы и наступало, наконец, долгожданное тепло. Так же в этот день нередко шёл град, который воспринимался крестьянами как бедствие — он мог полностью уничтожить молодые посевы. По поверью, справиться с природным катаклизмом можно было выкинув за окно помело. Якобы после этого град сразу прекращался. Также утихомирить стихию помогало сжигание в поле пучка вербы, оставшегося после Вербного воскресенья, или рождественской соломы.

    При этом дождь на Мокия считался лечебным, поэтому знахари запасались им впрок, а потом добавляли в разные снадобья.

  3. Какие поверья соблюдали 24 мая на Руси?
    — Если шёл дождь, рекомендовалось под ним обязательно хорошенько намокнуть. Якобы после этого волосы становились красивыми и блестящими.
    — Нельзя ходить в лес и приближаться к водоёмам — русалки могли утащить в омут.
    — 24 мая люди дарили друг другу незабудки. Считалось, что этот цветок воскрешает память о тех, о ком позабыли.
    — Нельзя работать в поле, иначе град выбьет все посевы.
    — Нежелательно признаваться в любви. А вот для расставаний 24 мая — наиболее удачный день: бывшие влюблённые оставались хорошими друзьями.
    — Незамужним девушкам запрещалось подметать полы — можно было жениха ненароком вымести из своей жизни.
    — Сны на Мокия рассказывали, насколько человек подготовлен к трудностям. Если в сновидении ему удавалось с ними справиться, значит, дух стоек и подготовлен к жизненным невзгодам.

  4. Какие приметы на 24 мая рассказывали о погоде?
    Послеобеденный дождь затянется на неопределённое время.
    Багряное солнце поутру — к дождливому лету, красное — к возможным пожарам.
    Лето будет таким же, как Мокий Мокрый: если в этот день идёт дождь, то дождливым, а если светит солнце, то осадков ожидается немного.

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