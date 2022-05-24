Не надевать черное и не вносить в дом белые кувшинки. Что на Руси запрещалось делать 25 мая

25 мая Церковь вспоминает святого Епифания — епископа Кипрского. А на Руси в этот день чествовали рябину, поэтому в народе день получил название Рябиновка. Считалось, что дерево оберегает от пожаров, молний, засухи, защищает от сглаза и помогает заблудившимся путешественникам найти дорогу домой. Почему в этот день запрещалось приносить в дом белые кувшинки и какой заговор читали на рябину, чтобы она защитила семью от невзгод, читайте в нашем материале.

Что известно о Епифании Кипрском?

О его жизни осталось крайне мало свидетельств. Родился он в Финикии, получил неплохое образование в доме богатого иудея, затем принял христианство, побывал в Египте и Палестине, а в 367 году был рукоположен в сан епископа Кипрского. Всю жизнь посвятил простому люду. Он чудодейственными способами лечил больных и воскрешал усопших, многих язычников обратил в христианскую веру.



В 403 году по указу патриарха Феофила (Александрийского) отправился в Константинополь обличать Иоанна Златоуста в ереси. Однако вскоре понял, что собирается делать неправое дело и отказался от этого. Умер Епифаний в возрасте 115 лет во время возвращения из Константинополя на Кипр.

Какие обряды 25 мая были связаны с рябиной?

В Епифанов день девушки наряжались в сарафаны цвета рябиновых ягод и отправлялись петь и плясать вокруг рябин, которые росли возле дома. Во время ритуала просили дерево не выпускать на свободу нечисть, которая провоцирует пожары.



Считалось, что веточка рябины, сорванная на Епифана, принесённая домой и поставленная в воду, расскажет о том, как долго будет семье сопутствовать удача. Если она увядала быстро, ожидали неприятностей, если долго оставалась свежей и зелёной, год обещал быть счастливым.



Рядом с порогом в доме ставили вазу с рябиновыми ветками. Верили, что это защитит жилище от людей вероломных, злых и жестоких, а также от энергетических вампиров.



Рябина считалась защитницей молодых семей. Молодожёны после свадьбы сажали это дерево возле своего дома. Нередко молодым дарили амулеты, вырезанные из рябиновой древесины.



Семьи «со стажем» практиковали 25 мая ритуал на семейное благополучие. Один из членов семьи выходил поутру, обнимал рябинку и приговаривал: «Красно дерево, помощи у тебя прошу. Сделай так, чтобы никто не разрушил нашу семью. Пусть все неприятности из дома уйдут, а счастье и удача к нам придут. Будем жить в любви, крепче семьи не найти. Как сказала, так и стало! Да будет так!»

Что запрещалось делать 25 мая?

В Епифанов день нельзя было:



— пинать предметы и вещи, это сулило несчастья и разочарования в будущем;

— рассказывать кому бы то ни было, что идёшь в церковь, якобы если нарушить этот запрет, следом увяжется чёрт и заберёт всю удачу;

— незамужней девице надевать на себя чёрные вещи, считалось, что иначе муж будет старым и скоро умрёт;

— приносить в дом цветы белой кувшинки, если ослушаться запрета, может погибнуть весь скот на подворье.