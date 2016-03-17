Зачем нужна поверка приборов учета? Итоги онлайн-конференции на amic.ru

16 марта на сайте ИА "Амител" состоялась онлайн-конференция, в ходе которой начальник Центра обслуживания абонентов компании "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас ответила на вопросы наших читателей. Так, в ходе нее можно было узнать, для чего необходима поверка приборов учета, установленных в жилых и нежилых помещениях Барнаула, как она проходит и нужно ли вообще поверять приборы учета.

"Поверка приборов учета - обязательная процедура, установленная действующим законодательством, необходимая для того, чтобы понять, насколько счетчик точно учитывает потребляемые объемы воды. Поверку приборов учета необходимо производить независимо от того, где они установлены, в организации или в жилом помещении. Она производится на месте без демонтажа прибора учета и снятия пломбы", - отметила Наталья Семикрас.

Представитель компании "Росводоканал Барнаул" также отметила, что срок эксплуатации приборов учета указан в паспортах, выданных заводом-изготовителем. Как правило, на горячую воду это четыре года, на холодную - шесть лет.

Между тем, специалисты компании готовы подробно проконсультировать горожан по всем имеющимся вопросам по телефону 8 (3852) 28-22-00. Здесь же можно уточнить стоимость поверки.

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