Задать вопрос Лирнику: звезда канала СТС ответит на вопросы барнаульцев

DFM Барнаул и телеканал СТС  запускают конкурс для слушателей одной из самых танцевальных радиостанций

4 октября 2018, 15:15, Коммерческий отдел

С 04 по 10 октября вы можете задать свой вопрос звезде телеканала СТС Антону Лирнику в комментариях к посту в группе инстаграм @dfm_barnaul   
На самые интересные вопросы Антон ответит в прямом эфире DFM Барнаул 102,4 FM 

Звезда телеканала выберет автора лучшего вопроса, которому достанется крутой подарок
11 октября c 15:00-15:30 Антон Лирник ответит на вопросы 

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