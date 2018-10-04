Задать вопрос Лирнику: звезда канала СТС ответит на вопросы барнаульцев
DFM Барнаул и телеканал СТС запускают конкурс для слушателей одной из самых танцевальных радиостанций
4 октября 2018, 15:15, Коммерческий отдел
С 04 по 10 октября вы можете задать свой вопрос звезде телеканала СТС Антону Лирнику в комментариях к посту в группе инстаграм @dfm_barnaul
На самые интересные вопросы Антон ответит в прямом эфире DFM Барнаул 102,4 FM
Звезда телеканала выберет автора лучшего вопроса, которому достанется крутой подарок
11 октября c 15:00-15:30 Антон Лирник ответит на вопросы
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