Задать вопрос Лирнику: звезда канала СТС ответит на вопросы барнаульцев

С 04 по 10 октября вы можете задать свой вопрос звезде телеканала СТС Антону Лирнику в комментариях к посту в группе инстаграм @dfm_barnaul

На самые интересные вопросы Антон ответит в прямом эфире DFM Барнаул 102,4 FM

Звезда телеканала выберет автора лучшего вопроса, которому достанется крутой подарок

11 октября c 15:00-15:30 Антон Лирник ответит на вопросы