Задохнулись: СК назвал причину смерти найденных в Горном Алтае детей

Фото: misanec.ru

Причину смерти мальчика и девочки, которых накануне обнаружили в селе Турочак после почти недельных поисков, назвали в Следственном комитете — ребята задохнулись.

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Прочее Криминала в гибели двоих детей в Горном Алтае не усматривается – СМИ

"Причиной смерти детей явилась асфиксия в замкнутом пространстве, каких-либо телесных повреждений у них не обнаружено", – констатируют в республиканском управлении СКР.

Напомним, что детей нашли накануне в заброшенном гараже. Их тела обнаружили в сундуке.

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Портал Amic.ru сообщал, что восьмилетний Валерий Курусканов и семилетняя Аксиния Андронова пропали без вести 22 июля. Их искали почти 500 человек.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.