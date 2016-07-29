Задохнулись: СК назвал причину смерти найденных в Горном Алтае детей
Повреждений на телах детей эксперты не обнаружили
Фото: misanec.ru
Причину смерти мальчика и девочки, которых накануне обнаружили в селе Турочак после почти недельных поисков, назвали в Следственном комитете — ребята задохнулись.
"Причиной смерти детей явилась асфиксия в замкнутом пространстве, каких-либо телесных повреждений у них не обнаружено", – констатируют в республиканском управлении СКР.
Напомним, что детей нашли накануне в заброшенном гараже. Их тела обнаружили в сундуке.
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Портал Amic.ru сообщал, что восьмилетний Валерий Курусканов и семилетняя Аксиния Андронова пропали без вести 22 июля. Их искали почти 500 человек.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.