Заёмщики стали запрашивать рекордные суммы кредитов и микрозаймов

По данным 4000 организаций-кредиторов, после падения весной 2022 года средний размер выданных потребительских кредитов растёт уже четвёртый месяц подряд, сообщает НБКИ. При этом в августе-22 средний чек потребкредита достиг 269 300 рублей. Это самое высокое значение с сентября прошлого года. Средняя сумма микрозаймов, которую в августе запрашивали россияне, тоже достигла рекордного показателя — 24 800 рублей.

Спрос превышает предложение

Чтобы совершить крупную покупку, многим приходится обращаться в банки и МФО. Но получить деньги удаётся не каждому. Определяющим критерием при принятии решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах банками по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заёмщика. Чем он ниже, тем меньше шанс получить нужную сумму на выгодных условиях.

НБКИ отмечает, что самый большой средний размер выданных потребительских кредитов наблюдается в наиболее благоприятных регионах России — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Что касается микрофинансовых организаций, они также пытаются минимизировать риски образования «плохой» задолженности. Поэтому многие МФО предлагают заёмщикам гораздо меньшие суммы — средний чек займа «до зарплаты» составляет 8000-9000 рублей (при запросе более 24 000 рублей). В целом в августе сумма запрашиваемых микрозаймов выросла на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее НБКИ отмечало, что выдача микрозаймов вернулась к прошлогодним показателям, однако речь идёт о количестве, а не о сумме.

Где больше шанс получить крупную сумму?

Если вам нужна крупная сумма наличными, то рассматривать займы «до зарплаты» нет смысла. Выдать её могут только банки и МФО, которые предлагают залоговые займы.

Однако в первом случае потенциальному заёмщику может потребоваться больше времени на сбор документов и все необходимые бюрократические процедуры. В случае залоговых займов МФО такой необходимости нет — деньги здесь можно получить по двум документам в день обращения. При этом ставки на такие займы могут быть даже ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций.

Так, одним из самых выгодных вариантов является заём под залог ПТС. Деньги можно получить всего по двум документам — ПТС на автомобиль и паспорту. Кстати, о кредитной истории тоже можно не переживать. Получить заём можно даже при неудачном опыте оформления кредита в банке в прошлом.

Важно, что на весь срок погашения займа машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Вы можете ездить на своём автомобиле как и раньше, нельзя лишь продавать.

Куда обращаться?

Внимательно изучите информацию о микрофинансовой организации и проверьте её в реестре ЦБ РФ. Сделать это можно на официальном сайте Банка России.

В России надёжной и известной компанией с хорошей репутацией, которая выдаёт такой заём, является агентство финансовых решений «Взаимодействие» (услуги оказывает ООО МКК «Влияние Запада», ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Агентство финансовых решений «Взаимодействие» — это новый бренд компании «Содействие». Именно здесь вы можете получить на руки до 500 000 рублей наличными, потратить которые можно на любые цели, как и в случае выдачи потребительского кредита. МФО не требует справок о доходах, кропотливого сбора документов, поиска поручителей и, как правило, одобряют заявку.

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий — выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.



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ООО МКК «Влияние Запада». ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ — 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма — от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка — от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма — до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на октябрь 2022 года.