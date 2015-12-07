Заезд рысистых лошадей пройдет в Барнауле 12 декабря

Заезд спортивных рысистых лошадей пройдет 12 декабря на барнаульском ипподроме в рамках праздника "Алтайская зимовка". Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.Помимо заездов на этот день запланированы показательные выступления спортсменов-конников. Гости смогут прокатиться на верблюде, лошадях и пони. На следующий день, 13 декабря, состоятся соревнования по мотоскийорингу (чемпионат Алтайского края), показательные выступления Федерации фигурного катания Алтая, молодежный забег Дедов Морозов и Снегурочек, различные конкурсы и викторины, концерты.Как сообщалось ранее, в этом году программа праздника "Алтайская зимовка", открывающего зимний туристический сезон в регионе, включает более 70 мероприятий. Все они пройдут с 10 по 13 декабря на 40 площадках в пяти городах и восьми районах Алтайского края.