Кресло, которое полюбит ваш кот. Как выглядит стильная и комфортная мягкая мебель в 2022 году
Рассказываем, где в Барнауле купить диваны и кресла, соответствующие актуальным мебельным трендам
Внутреннее обустройство дома — это не просто модный дизайн-проект квартиры, а целая философия и отражение внутреннего мира хозяина. Дома хочется чувствовать себя спокойно и комфортно, быть в гармонии с окружающим пространством.
Зная об этом, дизайнеры сделали одним из ведущих мебельных трендов тему природы и природных материалов. Уход в нейтральные цвета и оттенки, натуральные материалы, приглушённые акценты — всё это помогает расслабиться и ощущать себя в своей стихии.
Так как уют в доме начинается с мягкой мебели, рассказываем, прежде всего, как выбирать кресла или диваны в 2022 году. Рассмотрим эту тему на примере ассортимента ТВК «Гранд Арена». Модели из нашей подборки актуальные, стильные и комфортные: такие, что даже ваш кот не захочет точить о них коготки.
В этом году максимально востребована естественная гамма цветов мягкой мебели. Обратите внимание на серые, коричневые, бежевые, красные и зелёные оттенки.
Фото: ardoni.ru
В тренде кресла и диваны, выполненные в округлых плавных очертаниях и мягких линиях. Дизайнеров продолжают вдохновлять плавные формы, широкие спинки и сиденья. Так дом становится настоящей обителью спокойствия, равновесия и безопасности. Пространство успокаивает, защищает и вдохновляет на новые дела.
Фото: prodivani.com, ardoni.ru
Хорошо, если текстиль мебели текстурный и необычный на ощупь. Модным лидером стала букле — шероховатая ткань из мелких узелков. Не менее популярны плюшевые и другие тёплые фактурные поверхности. Направленность на чувственную составляющую, желание ощущать, а не просто смотреть, — вот что движет мебельными тенденциями в 2022 году.
Фото: prodivani.com, ardoni.ru
Ещё один тренд — винтажная мебель. Предметы интерьера, знакомые с детства или по старым фотографиям, получают вторую жизнь в новом дизайне и цвете.
Фото: prodivani.com
В этом году диваны и кресла также могут выступать в роли ярких акцентов на фоне популярных сейчас нейтральных интерьеров. Обстановку в белых, бежевых и светло-серых тонах хорошо дополнят модели в терракотовом, бирюзовом, горчичном, насыщенном синем и оранжевом исполнении.
Фото: ardoni.ru
В независимости от изменений в интерьерной моде, в тренде всегда будут в первую очередь высокое качество и натуральность материалов, безопасность и комфорт, эргономичность и многофункциональность. Всё это вы можете найти в мебельных салонах ТВК «Гранд Арена» — одного из крупнейших специализированных торговых комплексов в городе.
В ТВК представлен широкий ассортимент товаров для дизайна интерьера, ремонта, а также мебель. На его территории расположено более 80 магазинов. На первом этаже вы найдёте отделы товаров для дома, дверей, напольных покрытий и ковров, плитки, текстиля, предметов интерьера, светотехники, сантехники и мебели для ванных комнат. Второй этаж занимают салоны мебели, причём среди арендодателей есть и сетевые, и уникальные для Барнаула бренды. Кроме того, с каждым месяцем в ТВК «Гранд Арена» будет появляться всё больше интересных отделов.
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