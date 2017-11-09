Загоревшееся административное здание в Барнауле тушили 30 человек

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Пожар произошел в административном здании (типографии) на территории Октябрьского района Барнаула в ночь на четверг, 9 ноября.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 00:25.

"В 00:51 пожар локализован, в 01:11 ликвидирован. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 30 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 26 человек личного состава и 7 единиц техники", - уточняют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.