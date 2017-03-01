Загоревшийся автомобиль тушили в Барнауле семь пожарных
ЧП произошло в Центральном районе краевой столицы
1 марта 2017, 10:11
Фото: bb59.ru
Автомобиль загорелся утром в среду, 1 марта, в Центральном районе Барнаула, проинформировали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре поступили в 06:56. Уже к 07:07 возгорание было ликвидировано.
"На оперативное событие реагировали силы и средства МЧС в количестве 7 человек и 2 единиц техники", - уточняют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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