Загоревшийся автомобиль в Барнауле потушили до приезда пожарных

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Автомобиль загорелся в Барнауле утром в четверг, 9 августа, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о пожаре поступили в 09:23. Ликвидировать возгорание удалось до приезда пожарных подразделений.

"На тушение привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава", - добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.