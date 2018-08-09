Загоревшийся автомобиль в Барнауле потушили до приезда пожарных
Инцидент произошел в четверг, 9 августа, в Индустриальном районе краевой столицы
9 августа 2018, 16:21
Фото: 22.mchs.gov.ru
Автомобиль загорелся в Барнауле утром в четверг, 9 августа, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре поступили в 09:23. Ликвидировать возгорание удалось до приезда пожарных подразделений.
"На тушение привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава", - добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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