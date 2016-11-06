Загоревшийся автомобиль в Барнауле тушили 11 человек

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Автомобиль загорелся в воскресенье, 6 ноября, в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что данные о ЧП поступили в 11:01. К 11:14 возгорание удалось ликвидировать.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 11 человек и три единицы техники", - добавляют в МЧС. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.