Загоревшийся производственный цех в Барнауле тушили более 20 пожарных
Возгорание случилось в здании на территории Ленинского района
9 февраля 2017, 14:24
Фото: sarbc.ru
Пожар произошел в четверг, 9 февраля, в производственном цехе на территории Ленинского района Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании поступили в 10:06. Ликвидировать пожар удалось в 10:28.
"На оперативное событие реагировали силы и средства МЧС в количестве 21 человека и 8 единиц техники", – уточняют в экстренном ведомстве.
О пострадавших в результате ЧП не сообщается.
Комментарии
Новости партнеров