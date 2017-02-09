Загоревшийся производственный цех в Барнауле тушили более 20 пожарных

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Пожар произошел в четверг, 9 февраля, в производственном цехе на территории Ленинского района Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о возгорании поступили в 10:06. Ликвидировать пожар удалось в 10:28.

"На оперативное событие реагировали силы и средства МЧС в количестве 21 человека и 8 единиц техники", – уточняют в экстренном ведомстве.

О пострадавших в результате ЧП не сообщается.