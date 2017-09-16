Загоревшийся жилой дом в Барнауле тушили 13 человек
Пожар произошел поздним вечером 15 сентября в Центральном районе краевой столицы
16 сентября 2017, 08:46
Фото: 32tv.ru
Частный жилой дом загорелся поздним вечером 15 сентября в Центральном районе Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании поступили в 22:44. К 23:01 возгорание было ликвидировано.
"На оперативное событие от МЧС России реагировали силы и средства в количестве 13 человек личного состава и 3 единиц техники", - добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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