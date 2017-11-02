Загоревшийся жилой дом в Новоалтайске тушили девять человек

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Частный жилой дом загорелся в Новоалтайске вечером в среду, 1 ноября, проинформировали в ГУ МЧС по региону.

Данные о возгорании поступили в 20:47. Ликвидировать пожар удалось в 21:00.

"На оперативное событие от МЧС России реагировали силы и средства в количестве девяти человек личного состава и трех единиц техники", - добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.