Загоревшийся жилой дом в Новоалтайске тушили девять человек
ЧП произошло вечером 1 ноября
2 ноября 2017, 09:09
Фото: 1tulatv.ru
Частный жилой дом загорелся в Новоалтайске вечером в среду, 1 ноября, проинформировали в ГУ МЧС по региону.
Данные о возгорании поступили в 20:47. Ликвидировать пожар удалось в 21:00.
"На оперативное событие от МЧС России реагировали силы и средства в количестве девяти человек личного состава и трех единиц техники", - добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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