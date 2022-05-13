Как 13 мая нагадать себе счастье на сирени. Народные приметы из Древней Руси

С 13 мая на Руси запрещалось сватовство и свадьбы. Более того — даже на шуточное предложение сватовства могли обидеться всерьёз и надолго. Церковь в этот день почитает Иакова Зеведеева — старшего брата апостола Иоанна Богослова. В народе же в память о святом 13 мая прозвали днём Якова Тёплого. Рассказываем, зачем наши предки хранили до этой даты мартовский снег, для чего лупили друг друга крапивой и как на сирени нагадать себе счастье.

Кто такой Иаков Зеведеев?

Иаков (Яков) Зеведеев — один из 12 апостолов и один из самых приближённых к Христу учеников, он же — старший брат Иоанна Богослова. Родился в Галилее (область на севере Израиля). До встречи с Иисусом был рыбаком. Оба брата в Новом Завете именуются как «боанергес», что в переводе с арамейского означает «сыновья грома» или «сыновья Зеведея».





Иаков Зеведеев / Фото из Википедии



Иаков, как и Иоанн Богослов, понёс людям слово Божие. Он читал проповеди в Испании, совершил паломничество в Иерусалим, обличал в нечестивости фарисеев и книжников. Разозлённый царь Ирод Агриппа повелел отрубить ему голову.



После казни тело апостола положили в лодку, отправив в Средиземное море. И тут начались чудеса. Каким-то образом лодка доплыла до Испании и оказалась на речке Сар возле городка Ирия Флавия. Об этом узнали ученики апостола, они взяли тело Иакова из лодки и перенесли его на гору Либредон в 17 км от города и там захоронили. В начале IX века его могилу нашёл монах-отшельник Пелайо, который обнаружил, что тело апостола в гробнице осталось нетленным. Позднее на месте захоронения возник город Сантьяго-де-Компостела.



А тело апостола Иакова Зеведеева перенесли в маленькую церковь «Компостела», которую построили по приказу испанского короля Альфонсо III. Сегодня мощи святого находятся в соборе Святого Иакова.

Почему с 13 мая на Руси запрещали сватовство и свадьбы?

Все свадьбы на Руси старались играть до Красной горки. А в мае жениться считалось очень плохой приметой — брак будет несчастливым. Тогда же зародилась поговорка «в мае жениться — всю жизнь маяться».



Впрочем, исследователи предполагают, что главная причина запрета на свадьбы гораздо проще: в мае подходили к концу зимние запасы продуктов, и в этот же месяц сеяли пшеницу и рожь на полях, работали в огородах — так что не до свадеб и веселья было в период, когда «один день мог целый год накормить».

Что за лихоманка бродила по Земле 13 мая?

Так наши предки называли лихорадку. За долгую зиму люди слабели и легко подхватывали разные «болячки», которые сопровождались ознобом и повышением температуры тела. Это состояние и называли лихоманка. Славяне верили, что после таяния снегов все болезни, пребывавшие в замороженном состоянии, выходят наружу и начинают прилипать к неосторожным. Чтобы защититься от этой напасти, 13 мая обливались водой из мартовского снега, которую специально хранили в погребах.



И обязательно умывались такой водой те, кому на Якова Тёплого предстоял дальний путь. Считалось, что это убережёт не только от болезней, но и принесёт удачу путешественнику.

Почему 13 мая всегда ходили на рыбалку?

Наши предки верили, что в этот день будет хороший клёв. По преданию, Иаков Зеведеев сам был рыболовом и люди верили, что если попросить апостола о хорошем улове, то он обязательно поможет.



Рыбалка / Фото: Barbara Jackson с сайта Pixabay

Зачем 13 мая дрались крапивой?

По поверьям, это добавляло здоровья, изгоняло нечистую силу и улучшало общее самочувствие. Люди собирали большие пучки крапивы и лупили ими друг друга и тех, кто попадался в этот день на пути.



Крапива / Фото: Manfred Richter с сайта Pixabay

Как 13 мая привлекали удачу и счастье?

День 13 мая считался очень хорошим для гадания и обрядов на счастье. Существовали в этот день и особые ограничения: девушкам нельзя было надевать красную одежду и плести косы, чтобы не заплести в судьбу беду.

Популярным в этот день было гадание на сирени. Девушки старались нарвать сирень пяти цветов — белую, сиреневую, бордовую, фиолетовую и лиловую. Потом все эти ветки складывали кучей на столе. Одной из девушек завязывали глаза и она выбирала на ощупь веточки сирени и раздавала подружкам.

Если попадала:

— бордовая сирень, то это считалось к страстному роману или любовному треугольнику;

— белая — жди счастья в жизни;

— лиловая — знакомство с интересным человеком или весёлая компания;

— сиреневая — неожиданное богатство;

— фиолетовая — все проблемы решатся и наступит спокойная жизнь.

Также в этот день читали специальный заговор на привлечение денег: «Яков Тёплый природу согрел, красное лето за собой привёл. Как всё вокруг расцветает, силой набирается, так и деньги в своём доме растут, умножаются и никогда не переводятся. Да будет так!» Перед заговором брали в руки кошелёк, предварительно набив его до отказа деньгами, открывали его и показывали солнцу. После заговора в пояс кланялись небесному светилу, купюры и монеты из кошелька доставали, раскладывали на подоконнике и оставляли там до вечера. Считалось, что после этого человек разбогатеет.

Приметы на Якова Тёплого

— На восходе небо ясное — к жаркому лету.

— Ночь на Якова тихая и звёздная — к хорошему урожаю.

— Зерна будет много, коли днём тепло и идёт дождь.

— Птицы на Якова низко летают — к дождю, который будет идти три дня.

— Если вечером 13 мая тепло и ветер дует с юга — жди богатый урожай зерновых.

— Южный ветер на Якова обещает богатый урожай яблок.

— Если 13 мая идёт дождь — значит, по осени будет много свадеб.

— Малыш, который сделал первый шаг 13 мая, станет путешественником.

— Если 13 мая вы обнаружите на своём пороге чужого котёнка, ждите хороших новостей.

— Ударился о дверной косяк на Якова? Скоро станешь богатым.