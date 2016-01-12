ЗАГСы Барнаула принимают заявки на регистрацию браков летом

Предварительную запись на государственную регистрацию заключения брака в летние месяцы открыли в отделе ЗАГС Ленинского района. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.



В ведомстве уточняют, что заявления подали уже десять пар. Запись производится по вторникам, средам и четвергам с 8.00 до 16.00 в кабинете №2 по адресу: улица Георгия Исакова, 230.



Также после новогодних каникул начали регистрировать рождение. В первый приемный день здесь было зарегистрировано 40 младенцев. Из них 20 девочек и 20 мальчиков. В 2015 году их было всего три. Среди новорожденных в этом году уже есть одна двойня, пять – третьих и один четвертый ребенок в семье.



Популярность набирают такие женские имена, как Дарья, Анастасия, Виктория, Ксения. Среди мужских – Александр, Артем, Никита, Иван.