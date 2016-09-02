Фото: antimaidan.ru

Два современных российских писателя – Захар Прилепин и Сергей Шаргунов – приедут в Барнаул 11 сентября. Сегодня Алтайский край им интересен в политическом плане: Шаргунов идет на выборы от алтайской КПРФ, Прилепин поддерживает партию.

"Захар Прилепин и Сергей Шаргунов 11 сентября выступят в Барнауле" – такое сообщение размещено на персональной веб-странице Прилепина.

А вот несколько строк из интервью Сергея Шаргунова Life.ru: "Мы с моими друзьями, писателями, обсудили, кого нам и как поддерживать и нужно ли вообще участвовать в общественно-политической реальности. Я считаю, что те литературные, журналистские дела, которые уже есть, могут быть помножены на большие возможности. И поэтому мой друг Захар Прилепин пришел на съезд КПРФ, выступил в поддержку партии. Сейчас мы с ним вместе будем выступать в городе Барнауле".

Визит писателей подтвердили в пресс-службе краевого комитета КПРФ.

Московский писатель и журналист Сергей Шаргунов возглавляет территориальную группу КПРФ по выборам в Госдуму (Алтайский край, Республика Алтай, Тува, Хакасия и Бурятия). С 2012 года он является главным редактором портала "Свободная пресса". Лауреат нескольких литературных премий. Автор книг "Битва за воздух свободы", "Птичий грипп", "Катаев: погоня за вечной весной" и других.

В середине июля он уже приезжал в Барнаул, чтобы познакомиться с территорией перед выборами.

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Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин) – оппозиционный деятель, писатель, автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех", "Черная обезьяна", "Обитель" и других. Лауреат нескольких литературных премий. Работает шеф-редактором сайта "Свободная пресса".