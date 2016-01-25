Захоронение найденных останков началось в Нагорном храме в Барнауле

Захоронение части останков, найденных в Барнауле на территории бывшего кладбища в Нагорном парке, состоялось в Барнауле в строящемся барнаульском храме Иоанна Предтече, сообщают "Наши новости".

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Митрополит Сергий 20 января в Нагорном храме провел Божественную литургию в день празднования Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. По завершении архиерей и духовенство Барнаульской епархии совершили заупокойную литию "по всем на месте сем погребенным", отметили в пресс-службе Алтайской епархии.

Как уточнил настоятель храма иерей Иоанн Мельников, захоронения пройдут в несколько этапов. Все останки будут захоронены в нижней церкви, которая именуется криптой. Регулярно о погребенных в храме после завершения его строительства будут возноситься молитвы.

Кри́пта – крытый подземный ход, тайник. В средневековой западноевропейской архитектуре одно или несколько подземных сводчатых помещений, расположенных под алтарной и хоральной частями храма, служащих для погребения и выставления для почитания мощей святых и мучеников. Другое название крипты – "нижняя" церковь.

Как ранее сообщало ИА "Амител", в Барнауле завершились раскопки на территории Нагорного парка в ноябре 2015 года. Ранее археологи нашли человеческие останки и фрагменты мундиров. Часть парка имеет статус мемориальной зоны. Захоронения там представляют собой историко-культурную и духовную ценность.

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Напомним, Нагорный парк строится в рамках туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город", включённого в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" на условиях софинансирования. В ходе его реализации планируется восстановить исторический облик старой части Барнаула, создать пешеходную прогулочную зону в районе рынка "Центральный", провести реконструкцию мостов через реку Барнаулку на проспектах Социалистический и имени Ленина, облагородить часть набережной.

Фото: barnaul.org