Заключенного алтайской колонии осудили за демонстрацию нацистской символики
У мужчины на теле была татуировка с запрещенным изображением
9 ноября 2019, 23:01, Илья Звягинцев
Заключенного лечебно-исправительной колонии № 1 в Алтайском крае осудили на тысячу рублей за татуировку, сообщает "МБХ Медиа".
Согласно протоколу, мужчина занимался на тренажерах в спортивном городке колонии с голым торсом, тем самым демонстрируя изображенную на правом плече татуировку с нацистской символикой.
Заключенный допустил, что другие осужденные могли видеть татуировку, которую он наколол в 2003 году, когда "интересовался националистическими течениями". Свою вину он полностью признал и раскаялся.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей за нарушение статьи "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...".
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