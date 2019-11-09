Заключенного алтайской колонии осудили за демонстрацию нацистской символики

Заключенного лечебно-исправительной колонии № 1 в Алтайском крае осудили на тысячу рублей за татуировку, сообщает "МБХ Медиа".

Согласно протоколу, мужчина занимался на тренажерах в спортивном городке колонии с голым торсом, тем самым демонстрируя изображенную на правом плече татуировку с нацистской символикой.

Заключенный допустил, что другие осужденные могли видеть татуировку, которую он наколол в 2003 году, когда "интересовался националистическими течениями". Свою вину он полностью признал и раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей за нарушение статьи "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...".