Заключенного под стражу депутата Мастинина не пустят на сессию АКЗС

Арестованный депутат Александр Мастинин не сможет присутствовать на сессиях, как он сам того попросил. Об этом в рамках интернет-конференции сообщил заместитель председателя Алтайского краевого Заксобрания Андрей Осипов.

Закон не предусматривает возможности для названных категорий лиц покидать стены специализированного учреждения для участия в каких-либо мероприятиях, за исключением участия в следственных действиях и судебных заседаниях, сказал Осипов.

Напомним, Александр Мастинин обратился к руководству АКЗС с просьбой позволить ему присутствовать на сессиях.

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Депутат, формально состоящий во фракции КПРФ, под стражей с июня 2015 года. По версии следствия, в январе 2009 года под его руководством была разработана схема хищения денег барнаульцев за коммунальные услуги.

Средства выводили при помощи ООО ''Барнаульская городская управляющая компания ''Родной Барнаул'', которая управляла 200 многоквартирными домами. В результате поставщики услуг недосчитались более 12 млн рублей.

Против него было возбуждено уголовное дело по статье 33 части 3, статье 160 части 4 УК РФ (присвоение или растрата). Недавно стало известно о возбуждении еще одного дела – по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).