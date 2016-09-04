Закрытие лесной Олимпиады в Алтайском крае. Прямая трансляция
Смотрите церемонию закрытия масштабных соревнований и награждение победителей
4 сентября 2016, 13:10
Олимпиада работников лесной отрасли Алтайского края завершается. В эти минуты проходит церемония закрытия Олимпиады. Называются имена победителей.
Напомним, Олимпиады работников лесной отрасли Алтайского края проходила в Павловске со 2 сентября. За звание "лучшего" в своей квалификации — лучшего пожарного, лучшего водителя, лучшего вальщика леса и лучшего оператора гидроманипулятора - боролись 500 лесных работников.
Смотрите церемонию закрытия масштабных соревнований и награждение победителей прямо сейчас:
Прямую трансляцию организует национальный оператор связи "Энфорта".
Комментарии
Новости партнеров