Закрытие лесной Олимпиады в Алтайском крае. Прямая трансляция

Олимпиада работников лесной отрасли Алтайского края завершается. В эти минуты проходит церемония закрытия Олимпиады. Называются имена победителей.

Напомним, Олимпиады работников лесной отрасли Алтайского края проходила в Павловске со 2 сентября. За звание "лучшего" в своей квалификации — лучшего пожарного, лучшего водителя, лучшего вальщика леса и лучшего оператора гидроманипулятора - боролись 500 лесных работников.

Смотрите церемонию закрытия масштабных соревнований и награждение победителей прямо сейчас:

Прямую трансляцию организует национальный оператор связи "Энфорта".