Залог хорошего сна. Где в Барнауле купить хороший матрас с доставкой

Чтобы хорошо высыпаться, необходимо соблюдать гигиену сна: ложиться и вставать в одно и то же время, спать в тихой, тёмной и прохладной комнате, не пользоваться гаджетами за 2-3 часа до сна, а ещё — подобрать правильный матрас. Исследование показало, что качественный матрас может улучшить качество сна, уменьшить боль в спине и даже снизить уровень стресса.

В Барнауле купить подходящее спальное место можно в компании «Анатомия сна». В каталоге магазина представлено более трёх тысяч моделей с фотографиями и отзывами пользователей. Чтобы упростить выбор покупателям, специалисты поделили их на категории:

— по брендам: представлены изделия российских торговых марок и ведущих производителей Европы, Америки и Азии;

— по наполнению: можно выбрать матрас из искусственных или натуральных материалов;

— по жёсткости: различают изделия очень мягкие, просто мягкие, усреднённой жёсткости, жёсткие, очень жёсткие, с различной жёсткостью сторон, с переменной жёсткостью спального места;

— по назначению: матрасы бывают ортопедические, массажные и анатомические;

— по типу конструкции: выделяют пружинные, беспружинные, рулонные, тонкие, надувные, высокие и круглые.

В Барнаул поступает товар из различных сегментов стоимости. Здесь можно купить матрас премиум-класса, элитное или бюджетное изделие. Особенно приятные цены предлагают оптовикам и на акционных распродажах.

На сайте «Анатомии сна» можно купить матрас с доставкой. Обычно срок доставки в Барнаул — не более суток после оплаты. Ваш заказ аккуратно привезёт собственная служба логистики магазина.

Для предпочитающих самовывоз в Барнауле открыт склад, где можно забрать заказ самостоятельно. Часы работы склада можно узнать у менеджеров по тел. 8 (385) 273-06-11 и 8 (800) 777-54-17.

При получении заказа вы получите талон на гарантию, товарную накладную, чек. При выявлении дефектов производителя товар подлежит возврату или обмену.

ООО «Анатомия Сна». ИНН 3315012492, ОГРН 1163328051787. Юридический адрес: 350063, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 23, помещение 18.