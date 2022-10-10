Залог хорошей репутации: зачем нужен сертификат менеджмента качества ISO 9001

Стандарты ISO в России, включая самый известный стандарт ISO 9001, объединили в себе многолетний опыт большинства стран мира в сфере менеджмента систем качества. Их используют для оценки критериев управления всеми рабочими и производственными процессами на предприятиях. Так, стандарт ISO 9001 содержит базовые принципы, рекомендации и инструменты, которые помогут непрерывно повышать качество товара или услуг и оправдывать ожидания целевой аудитории.

Что такое ISO 9001?

В документе установлены нормативы и правила выстраивания системы менеджмента качества (кратко — СМК) на предприятии. Это единственный стандарт из семейства ISO, в рамках которого оформляют сертификат. Применять стандарт может любое юридическое лицо, независимо от специфики бизнеса, местоположения и масштабов работы. Cертификацию по ISO 9001 прошли более миллиона фирм в 170 государствах мира.

В рамках стандарта деятельность предприятия рассматривают как процесс, который можно разбить на части: ключевые и дополнительные. При этом ISO 9001 не нацелен на то, чтобы проверять каждую операцию. Он направлен на выстраивание такой модели менеджмента, которая позволит обеспечить выполнение нормативных показателей качества за счёт отлаженных управленческих процедур, методик внешнего и внутреннего контроля.

На каких принципах основан стандарт?

ISO 9001 устанавливает такие базовые принципы работы СМК предприятия, как:

— клиентоориентированность;

— учёт и выполнение ожиданий инвесторов и иных заинтересованных сторон;

— осведомлённость и компетентность;

— лидерство руководителей предприятия, которые ставят цели его развития и формируют корпоративную культуру;

— вовлечение линейных работников в достижение поставленных целей;

— чёткое распределение обязанностей и правомочий между департаментами и отдельными работниками;

— обеспечение системы управления необходимыми ресурсами;

— соблюдение законодательных требований к конкретному виду бизнеса;

— принятие решений на основе подтверждённых фактов и их документирование.

ISO 9001 базируется на риск-ориентированном подходе. Он предполагает, что решения принимают после анализа тех вызовов и возможностей, которые предоставляет специфика предприятия. Также нужно изучать факторы, которые могут вызвать отклонение результатов СМК от запланированных, определять методы минимизации их воздействия на компанию.

Дополнительная информация о ISO 9001 здесь: ros-test.info/sertifikat-iso-9001.

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