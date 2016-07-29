Замену 119 лифтов проведут в 31 многоэтажке в Алтайском крае

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Ремонт 119 лифтов планируется провести в 31 многоквартирном доме в Алтайском крае в течение 2016-2017 годов, проинформировал региональный оператор "Фонд капремонта".

Отмечается, что региональный оператор выполнил все намеченные работы по ремонту и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах региона в рамках краткосрочного плана на 2015-2016 годы.

В частности, в 21 многоэтажке заменили 78 лифтов.

Теперь разрабатывается план на вторую часть 2016 года и следующий год. Согласно ему, в 31 доме заменят лифты.