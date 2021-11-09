Заместителем главы алтайского Минздрава назначили экс-главврача барнаульской горбольницы

Сергей Воронкин, занимавший в 2021 году пост главного врача городской больницы № 12 в Барнауле, назначен заместителем министра здравоохранения Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации с сайта регионального Минздрава, Воронкину 44 года. В 2000 году окончил АлтГМУ по специальности "Лечебное дело", а с 2000 по 2001 год проходил одногодичную интернатуру на базе Краевой клинической больницы по специальности "хирургия". Помимо этого, в 2006 году окончил АлтГУ с присвоением квалификации "Экономист-менеджер" по специальности "Антикризисное управление".

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До 2003 года работал врачом-анестезиологом-реаниматологом Краевой клинической больницы, с 2004 по 2005 год – на этой же должности проработал в городской клинической больнице № 25 Новосибирска, после чего вернулся в Барнаул, где с 2005 по 2014 год снова работал в Краевой клинической больнице. В 2015 году стал главным врачом горбольницы № 2 в Рубцовске, в 2021-м был назначен на пост главврача горбольницы № 12 в Барнауле.

Напомним, 9 ноября также стало известно, что новым главным врачом городской больницы № 12 в Барнауле стал Александр Берестенников. Ранее он руководил Алейской центральной районной больницей.