Запись детей в школы Алтайского края стартует с 1 февраля

Запись детей в школы Алтайского края стартует 1 февраля, сообщает "Алтайская правда".

Заявление можно подать как лично, так и дистанционно через портал госуслуг. Кстати, на портале можно также узнать количество вакантных мест в классах.

Прием документов на зачисление в первый класс детей, проживающих на закрепленной за школой территорией, продлится до 30 июня.

С 1 июля по 5 сентября пройдет запись всех остальных детей, в том числе и не прописанных в районе рядом со школой. Их определят в одно из учреждений образования, где остались свободные места.