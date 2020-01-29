Запоминать, слушать, быть человечным: в Альфа-Академии научат компетенциям будущего

АО "Альфа-Банк" открыл новый корпоративный университет – Альфа-Академию. Классы Академии спроектированы и оснащены по самым современным стандартам и позволяют проводить занятия в разных форматах, в том числе с применением методов нейрографики и playback-театра.

Академия рассчитана на одновременное обучение 300 человек. Всего в Альфа-Академии будут преподавать более 50 штатных тренеров и приглашенных экспертов. В 2020 году Альфа-Банк планирует обучить около 20 тысяч сотрудников как очно, так и онлайн.

"Уже в этом году в Академии мы запустим обучающие курсы, доступные не только сотрудникам банка, но и всем желающим, – отметил директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов. – Для нас очень важна открытость: системно собираемая обратная связь, как от сотрудников, так и от наших гостей, позволит постоянно наращивать уровень обучения в Академии и готовить для бизнеса лучшие кадры на всем рынке".

Сначала человеческий интеллект, а потом искусственный

Многие компании в обучении делают акцент на IT и узкие технологические специальности, пытаясь встроить человека в "роботизированное" будущее. Но не надо забывать, что пока живой интеллект создает искусственный, а не наоборот. Успех компании определяют люди. Все важнее становятся личностные качества.

Как держать в голове огромное количество информации, как фокусироваться на главном, как сохранять баланс личного и рабочего, как управлять эмоциями и взаимодействовать с другими людьми. Мы все должны этому учиться, ведь компетенции будущего – это именно "человеческие" компетенции. И АО "Альфа-Банк" будет развивать их в Альфа-Академии.

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Как будут учить

Наряду с классическими групповыми и дистанционными занятиями АО "Альфа-Банк" будет использовать нейрографику и playback-театр. Эти методы подключают эмоции и позволяют освободиться от шаблонного мышления.

Нейрографика помогает изменить сформированный в мозге шаблон "ситуация – реакция" через рисование. Например, если каждый раз, когда вы выступаете перед коллегами, вы забываете слова, хотя идеально все знаете, у вас работает шаблон "публичное выступление – страшно, забуду, не справлюсь". Простая установка "сегодня у меня получится" не поможет, потому что нейронные связи, за много лет образовавшие прошлый шаблон, гораздо сильнее. Нужно пробраться сквозь них глубже в сознание, можно сказать, в подсознание. В нейрографике четыре основных элемента – круг, квадрат, треугольник и "нейрографическая линия" – помогают установить новые, успешные нейронные связи.

Playback-театр – это форма импровизации, которая применяется в психологии. Человек рассказывает свою историю, а актеры проигрывают ее на сцене. С помощью playback-театра человек видит свою проблему со стороны и чувствует сопереживание актеров и других зрителей. Это помогает справиться со сложной ситуацией, повысить вовлеченность сотрудников и улучшить отношения через общее переживание.