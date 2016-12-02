Зарплаты алтайских чиновников с созданием правительства повышать не будут

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Переход Алтайского края на правительственную модель управления не обернется дополнительными расходами и ростом зарплат чиновников.

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Вопрос дня Что такое правительство Алтайского края и как оно будет работать?

Об этом заявил вице-губернатор Виталий Снесарь, отметив, что создание правительства, министерств и новой системы органов власти ведется в рамках действующего планового финансирования.

"Никаких дополнительных расходов не предполагается, оплата труда гражданских и госслужащих Алтайского края при переходе к правительственной модели не повысится, впрочем, как и их численность", – цитирует Снесаря "Алтайская правда".

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Более того, количество управленцев в некоторых случаях даже сократится. "По ряду ведомств – на 10%, а при создании Главтрудсоцзащиты сокращено более 80 единиц гражданских служащих", – уточнил заместитель главы региона.

Напомним, что на новую модель администрирования Алтайский край перейдет с начала 2017 года. В настоящее время активно утверждаются положения о структурных подразделениях регионального правительства.