Зарплаты бюджетникам повысят в Алтайском крае

В Алтайском крае повысят зарплаты бюджетникам, для этого из региональной казны дополнительно выделят более 1,5 млрд рублей, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

Такие поправки в закон о бюджете на этот год внес в Законодательное собрание губернатор региона Виктор Томенко.

В повышение расходов заложены и субсидии территориям на увеличение зарплат муниципальных бюджетников. Заработную плату проиндексируют с учетом инфляции тем категориям работников, кто попадает под действие указов президента от 7 мая 2012 года, и работникам, чья зарплата находится на уровне минимального размера оплаты труда.

Поправки в бюджет депутаты АКЗС пообещали рассмотреть уже на майской сессии.