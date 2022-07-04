Заряжайся бодростью и экономь. В сети АЗС «Газпромнефть» рассказали, как выгодно купить кофе с собой

На АЗС сети «Газпромнефть» с 1 июля по 31 августа действует акция «Кофе заправляет»: при заправке от 30 литров и покупке кофе на кассе АЗС скидка на топливо составит два рубля с каждого литра. А если оплатить напиток онлайн в мобильном приложении сети, то выгода увеличится до трёх рублей с литра топлива.

Также клиенты сети АЗС теперь могут покупать кофе объёмом 200 мл в свою кружку и оплачивать напиток на кассе со скидкой 15 рублей. При желании термокружку можно приобрести непосредственно на заправочной станции.

Сеть АЗС «Газпромнефть» первой в топливном ретейле реализовала возможность покупки кофе онлайн в мобильном приложении. Этот сервис экономит не только средства, но и время — оплатить напиток можно даже сидя в автомобиле, банковской картой или бонусами программы лояльности «Нам по пути». Сервис «Личный бариста» в мобильном приложении позволяет отрегулировать настройки крепости и высоты молочной пенки по своему вкусу. Оплачивать напиток онлайн можно как вместе с топливом, так и отдельно.

Добавим, что кофе — второй по популярности товар на АЗС сети «Газпромнефть» после топлива. Рекорд продаж зафиксирован в 2022 году на АЗС, расположенной на 665-м километре на М-11 «Нева», и составил 1215 чашек в сутки, при среднесуточной продаже 97 чашек.

Перечень АЗС, участвующих в акции по приобретению кофе в свою кружку, можно уточнить по ссылке. Скидки по акции «Кофе заправляет» и акции по приобретению кофе в свою кружку суммируются при оплате заказа на кассе.