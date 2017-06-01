Застройщик в Барнауле начал сносить ветхие дома для нового района
Ветхие дома начали сносить в Барнауле для нового района
Фото: АО "Барнаулкапстрой"
Известный барнаульский застройщик – компания АО "Барнаулкапстрой" – начал снос первого из шести аварийных домов на улице Советской Армии в рамках реализации пилотного для Алтайского края проекта по развитию застроенных территорий.
Как сообщают в пресс-службе компании, именно "Барнаулкапстрой" выиграл аукцион и заключил договор с администрацией города Барнаула на развитие застроенной территории, ограниченной улицами Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова.
Отмечается, что вместо аварийных зданий в этом районе города появится современный микрорайон, площадь которого составит около 4,2 Га. В настоящее время разрабатывается концепция застройки нового микрорайона. Планируется построить 7 многоэтажных жилых домов, гараж-стоянку. На первых этажах жилых домов по улице Советской Армии будут размещены предприятия торговли. Строительство нового микрорайона запланировано на начало 2018 года.