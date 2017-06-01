Застройщик в Барнауле начал сносить ветхие дома для нового района

Фото: АО "Барнаулкапстрой"

Известный барнаульский застройщик – компания АО "Барнаулкапстрой" – начал снос первого из шести аварийных домов на улице Советской Армии в рамках реализации пилотного для Алтайского края проекта по развитию застроенных территорий.

Как сообщают в пресс-службе компании, именно "Барнаулкапстрой" выиграл аукцион и заключил договор с администрацией города Барнаула на развитие застроенной территории, ограниченной улицами Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова.

Отмечается, что вместо аварийных зданий в этом районе города появится современный микрорайон, площадь которого составит около 4,2 Га. В настоящее время разрабатывается концепция застройки нового микрорайона. Планируется построить 7 многоэтажных жилых домов, гараж-стоянку. На первых этажах жилых домов по улице Советской Армии будут размещены предприятия торговли. Строительство нового микрорайона запланировано на начало 2018 года.