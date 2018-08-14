Застрявших на Белухе туристов планируют эвакуировать 14 августа
Вертолет с пятью спасателями на борту готов вылететь к терпящим бедствие людям сразу, как позволят погодные условия
Фото: agentorange.ru
Туристов из Кузбасса, терпящих бедствие на горе Белуха в Горном Алтае, планируется эвакуировать во вторник, 14 августа.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Республике Алтай, в данный момент вертолет с пятью спасателями на борту готов к вылету к месту происшествия. Условие для проведения спасательной операции одно — благоприятные погодные условия.
В экстренном ведомстве уточнили, что терпящие бедствие туристы находятся на связи. По их словам, на месте, где они находятся, погода хорошая. Также туристы уточняют, что туман рассеивается и ниже их расположения.
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Однако спасателям необходимо убедиться в том, что условия для эвакуации действительно подходящие.
Напомним, что группа туристов в составе четырех человек находится на высоте 4100 метров над уровнем моря.
Гости из Кузбасса не могут самостоятельно спуститься, поскольку сильный ветер, обрушившийся на место их стоянки, унес часть снаряжения.