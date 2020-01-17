Застрявших на трассе в многокилометровой пробке водителей эвакуируют в Павловск

Чтобы вызволить людей из снежного плена отправили автобусы

17 января 2020, 19:47, Елена Лепезина

В селе Павловск открыт пункт временного пребывания для водителей, застрявших в пробке на Павловском тракте под Барнаулом. Он организован в школе искусств и рассчитан на 70 человек. Здесь готовы принять людей, застрявших в пути из-за непогоды, и напоить горячим чаем или кофе, сообщили amic.ru в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Около 300 автомобилей стоят в пробке под Павловском. Видео

Около 300 автомобилей стоят в пробке под Павловском. Видео

На место аварии, где собралась пробка, выдвинулись автобусы для эвакуации людей. После того как ситуация улучшится, всех доставят обратно к их автомобилям, сообщили в МЧС. Собеседник также напомнил, что сейчас на трассе дежурят сотрудники ГИБДД, поэтому за сохранность оставленных машин можно не опасаться.

Между тем в редакцию amic массово обращаются с просьбой о помощи автомобилисты, застрявшие в пробке под Павловском. Водители жалуются, что провели в пробке уже несколько часов, у автомобилей заканчивается топливо. По словам очевидцев, в плену метели находится уже около сотни машин.

В МЧС эту информацию не подтвердили и не опровергли, отметив, что сейчас ведутся подсчеты. Кроме того, количество машин постоянно меняется: кто-то разворачивается и возвращается в Павловск сам.

К месту образовавшейся пробки в районе Павловска в сопровождении ГИБДД подходит дорожная техника. Начинаются работы по обеспечению проезда скопившегося автотранспорта, сообщили в МЧС.

Собеседник подчеркнул, что пока продолжается непогода, дорога в Барнаул будет закрыта. "На трассе нулевая видимость и сильный ветер. Ради безопасности самих автомобилистов, она перекрыта. Остается только ждать, пока ситуация не улучшится", – подчеркнули в МЧС.

Между тем очевидцы, находящиеся в пробке перед Барнаулом, сообщают, что машины начали запускать в город.

Напомним, из-за сильной метели днем 17 января на трассе Павловск – Барнаул произошло массовое ДТП, в котором столкнулось около 15 автомобилей. В аварии погибли два человека, несколько получили травмы.

Какие трассы еще перекрыты?

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Также напомним, по решению КГКУ "Алтайавтодор" в связи с ухудшением погодных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение:

  • с 10 часов 00 минут для всех видов транспорта на участках автомобильных дорог: К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан";

  • с 10 часов 10 минут для всех видов транспорта на участках автомобильных дорог: К-18 Алейск – Чарышское, Алейск – Петропавловское – Смоленское";

  • с 11 часов 10 минут для всех видов транспорта на участке Горняк – Староалейское;

  • с 11 часов 15 минут для пассажироперевозящего и грузового транспорта на участке федеральной автодороги А-322 от г. Барнаула до г. Рубцовска;

  • с 14 часов 30 минут для автобусов и грузового транспорта на участке автодороги Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтова – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан" от Павловска до с. Родино;

  • с 16 часов 00 минут для всех видов транспорта на федеральной автодороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан";

  • с 17 часов 00 минут для пассажирского и грузового транспорта на федеральной автодороге Р-256 "Чуйский тракт" от поворота на Новоалтайск до г. Бийска.

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки. Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в условиях непогоды не рисковать своей жизнью и здоровьем и по возможности воздержаться от дальних поездок.

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