Заторы на реке Чумыш продолжают взрывать в Алтайском крае

Фото: talmenkalife.ru vk.com/barneos22

В Алтайском крае 15 апреля продолжают греметь взрывы на реке Чумыш, проходящей по территории Тальменского района, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Как сообщается, со вчерашнего дня затор держался в районе Каменского моста. Утром 15 апреля вновь прогремели взрывы. По словам очевидцев их было 9. В одиннадцатом часу взрывы зазвучали вновь.

"Но затор не поддался, потому и в двенадцатом часу взрывы в районе Каменского моста продолжились", - пишет "Тальменская жизнь".

Сложная обстановка складывается и на речке Тальменка, несмотря на принятые меры по укреплению дамбы, вода находит пути. По словам жителей, уже подтоплено несколько домов.