Заведующую детсадом в Горном Алтае подозревают в присвоении 652 тыс. рублей
По версии следствия, женщина внесла ложные сведения в документы о причитающейся к выплате сумме заработной платы
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Заведующую детским садом "Медвежонок" в Чемальском районе Горного Алтая подозревают в присвоении 652 тысяч рублей, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.
Женщине инкриминируют часть 3 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Согласно версии правоохранителей, женщина, руководившая муниципальным детсадом, в период с января 2011-го по сентябрь 2014 года присваивала вверенные ей бюджетные денежные средства путем внесения ложных сведений о причитающейся к выплате сумме заработной платы работникам учреждения.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.