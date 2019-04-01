Завершается обустройство экотропы у Телецкого озера

Популярную среди туристов, посещающих Телецкое озеро, экотропу "Третья речка" обустраивают в Горном Алтае, сообщают "Новости Горного Алтая".

В рамках мероприятия приводится к требованиям безопасности состояние маршрута и расположенных на нем смотровых площадок.

В ходе проверки тропы, расположенной среди живописных водопадов, были выявлены скользкая поверхность, острые скалы, переход речки по бревну без опор и другие угрожающие здоровью аспекты похода.

В настоящее время ведутся работы по устранению всех выявленных недостатков, чтобы туристы смогли наслаждаться прекрасной природой Алтая без риска получить травму.