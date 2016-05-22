"Завершим день мажорно" — алтайские политики голосуют на праймериз

Фото Александры Черданцевой. Amic.ru

Предварительное голосование "Единой России" (праймериз) проходит в Алтайском крае 22 мая. Голосовать приходят как сами кандидаты, так и чиновники краевой и городской администраций. Некоторые из них активно распространяют фото с участков в соцсетях. За кого голосовали — не признаются — сегодня по регламенту это считается нарушением, как агитация. Зато все активно говорят, насколько праймериз нужны и важны. Собственно с иным публичным мнением на площадку "Единой России" бы не пришли.

Фото Александры Черданцевой. Amic.ru

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Иван Лоор:

"Я жаворонок — встаю рано. Я обычно в 8 утра уже прихожу на избирательный участок. Это мое правило.

Я лишь в одном бюллетене сделал выбор в пользу двоих, в остальных голосовал только за одного кандидата (все на руки выдают три бюллетеня — прим.ред.).

Внутрипартийное голосование необходимо. Есть возможность дополнительного общения с избирателями, встреч, дебатов. Я думаю, что со временем и другие политические партии будут проводить предварительное голосование. Это определенный политический опыт, новые лица.

"Единая Россия" справилась с поставленной задачей".

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Фото пресс-службы партии "Единая Россия"

Лидер регионального отделения партии "Единая Россия" Борис Трофимов:

"Я проголосовал за пятерых кандидатов. Сделал выбор осмысленно. Уверен, что мои однопартийны и единомышленники — не все из них являются членами партии — составят достойную команду от партии "Единая Россия".

Выборы есть выборы. Все неотъемлемые атрибуты сопровождали нас и во время праймериз. Жесткое, иногда даже переходящее нормы этики конкурентное действие было. Мы получили несколько заявлений по этому поводу.

Сегодня на участках работает несколько сотен представителей кандидатов и наблюдателей. Они есть почти на всех участках Барнаула, Бийска, Рубцовска.

Хотел бы верить, что мы завершим этот день мажорно в организационном, эмоциональном и нравственном плане. Страсти, которые вчера достигли высочайшей точки кипения, должны сегодня несколько остыть".

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Фото Александры Черданцевой. Amic.ru

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин:

"Я выбрал троих, в каждом бюллетене только по одному кандидату. За что голосовал? За хорошее будущее. Я являюсь руководителем регионального совета сторонников партии. "Единая Россия" мне по духу ближе. Но дело не в этом. Дело в том, что сегодня надо было прийти и отдать голос за того, кто бы достойно представлял и защищал интересы Барнаула".

Фото Александры Черданцевой. Amic.ru

Вице-губернатор Алтайского края Виталий Снесарь:

"Сейчас я проезжаю несколько участков для голосования, чтобы посмотреть, как организовано дело. Партия обращалась, например, к школам, на площадке которых сейчас и проходит голосование. Руководители учреждений, соответственно, уточняли такую возможность в управлении по образованию.

Институт предварительного внутрипартийного голосования - достаточно новый процесс. Поэтому нам надо было синхронизировать действия в плане юридических отношений между региональным отделением партии и учреждениями, на территории которых проводится голосование.

Если "Справедливая Россия" найдет в себе силы предварительное голосование проводить, они точно также к нам обратятся и мы им предоставим возможность.

Но пока ни одна политическая сила в России такого себе позволить не может. "Единая Россия" через реализацию этого института демонтирует свою готовность продолжать выполнять миссию ведущей политической силы в стране и в регионе".

Сопредседатель регионального отделения ОНФ, депутат Барнаульского городской думы Марина Ермоленко. Фото Александры Черданцевой. Amic.ru

Депутат АКЗС Виктор Зобнев. Фото из его аккаунта в Facebook.com

Депутат АКЗС Николай Якушев. Фото из его аккаунта в Facebook.com

Депутат АКЗС Валерий Елыкомов. Фото из его аккаунта в Facebook.com