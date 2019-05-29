Завод по утилизации отходов запустят в Барнауле
На его строительство частный инвестор направит от 30 до 50 млн рублей
Глава Минприроды Алтайского края Владимир Попрядухин рассказал о запланированном на 2019 год начале строительства утилизационного завода в Барнауле, сообщают "Вести Алтай".
Строительством комплекса по утилизации медицинских отходов займется частный инвестор, который вложит в проект от 30 до 50 млн рублей.
Для этой цели власти бесплатно предоставят ему земельный участок на проспекте Космонавтов.
Министр природных ресурсов и экологии региона отметил, что опасные материалы будут уничтожать по новейшей технологии.
Она предусматривает не сжигание, а спекание отходов, что уменьшает объем вредных выбросов в атмосферу.
"Завод закроет всю потребность региона в утилизации особо опасных отходов медицинского назначения", – констатировал Попрядухин.
По его словам, запуск завода запланирован на 2020 год. При этом он уточнил, что комплекс планируется использовать и для утилизации коммунального мусора.