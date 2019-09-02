Здравствуй, школа! Праздничные линейки по случаю Дня знаний прошли в Барнауле

Белые банты, огромные букеты и первый звонок в фоторепортаже Amic.ru

2 сентября 2019, 13:48, Екатерина Смолихина

Более 80 тысяч барнаульских школьников начали новый учебный год в понедельник, 2 сентября. По этому случаю во всех учебных заведениях города прошли торжественные линейки.

Фотокорреспондент Amic.ru решила в этот день заглянуть в лицей № 121, который празднует в 2019 году 30-летний юбилей. В первые классы в этом году здесь пошли 260 детей: на линейке были выстроены восемь классов. Расположенность в районе новостроек сделала лицей невероятно востребованным. 

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