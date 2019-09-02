Здравствуй, школа! Праздничные линейки по случаю Дня знаний прошли в Барнауле

Более 80 тысяч барнаульских школьников начали новый учебный год в понедельник, 2 сентября. По этому случаю во всех учебных заведениях города прошли торжественные линейки.

Фотокорреспондент Amic.ru решила в этот день заглянуть в лицей № 121, который празднует в 2019 году 30-летний юбилей. В первые классы в этом году здесь пошли 260 детей: на линейке были выстроены восемь классов. Расположенность в районе новостроек сделала лицей невероятно востребованным.